Песков заявил о выходе России из кризиса на фоне коронавируса с минимальными потерями

Наиболее острая фаза кризиса в связи с распространением коронавируса в России была пройдена с минимальными потерями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Я, наверное, выражу свою личную точку зрения, что все ведомства, все министерства, все структуры правительства и в целом руководство страны сработали как слаженный механизм во время этого кризиса», – передает слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что «самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями, это можно сказать однозначно».

Представитель Кремля также оценил возможность кадровых изменений по итогам прохождения кризиса.

«Мы видим, что кадровая политика президента [Владимира Путина] достаточно последовательная, и мы также неоднократно слышали ответы Путина на вопрос, почему вы не увольняете этого, того, пятого, десятого, когда он отвечает, что уволить человека – это легче всего, но сложнее всего - это организовать работу так, чтобы все работали как слаженный механизм», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

«Конечно, еще предстоит руководству страны проанализировать опыт прохождения кризисного времени, тем более, что в экономическом плане еще не все позади. (…) Нас ждут трудности впереди, это очевидно, мы смотрим на глобальный масштаб кризиса», – отметил он.

Пресс секретарь главы государства выразил надежду, что в дальнейшем каких-то острых проявлений коронавируса удастся избежать, передает РИА «Новости».

«Мы ведь все, кто говорит об этом профессионально, возьмите мэра Москвы [Сергея] Собянина, возьмите вице-премьера [Татьяну] Голикову, которые возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба, я образно говорю, они говорят о том, что пока динамика сокращения количества заболевших дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать», – сказал он.

Напомним, число новых случаев коронавируса в России выросло за последние сутки на 6 тыс. 615.

Ранее стало известно, что исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершено.