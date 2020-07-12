В России подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

Число новых случаев коронавируса в России выросло за сутки на 6615, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6615 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1491 (22,5%) без клинических проявлений», – сообщается в Telegram-канале штаба.

Всего в стране зарегистрировано 727162 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Уточняется, что за последние сутки подтверждено 130 летальных случаев. За весь период по России умерло 11335 человек.

Накануне, 11 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6611. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 4.

Ранее сообщалось, что число вылечившихся от коронавирусной инфекции в мире превысило 7 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД