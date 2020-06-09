Член СПЧ призвала оберегать ветеранов от оскорбительных высказываний

Руководитель отдела «Регионы» Russia Today, член Совета по правам человека Екатерина Винокурова отметила, что нужно оберегать ветеранов от оскорбительных высказываний. Так она прокомментировала информацию об ухудшении самочувствия фронтовика из-за оскорблений со стороны блогера Алексея Навального.

«Хочется пожелать ветерану здоровья, долгих лет жизни и скорее поправиться. Сейчас, когда мы говорим о Великой Победе, мы в первую очередь говорим о наших ветеранах, которых осталось немного. Я считаю, что самый правильный способ праздновать День победы – это заботиться о ветеранах. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть знакомые или друзья ветераны и вы видите какое-то высказывание, которое может задеть ветерана то, пожалуйста, не повторяйте его. Помните, что они у нас, конечно, отстояли страну, но они у нас все на самом деле очень хрупкие», – написала она в блоге на сайте СПЧ.

Она заметила, что сейчас «бурлят страсти» по поду голосования по Конституции, и в этих условиях «важно сохранить минимальное человеческое лицо».

«У человека есть право, которое гарантировано Конституцией и которое защищает СПЧ, – право на выражение своего мнения. Люди имеют право быть за или против изменений в Конституцию, но это не значит, что одни правы, а другие нет. Это значит, что люди пользуются правом высказывать свое мнение. Когда мы ведем дискуссии по Конституции ли, по каким-либо политическим вопросам, давайте исходить из того, что у каждого человека есть право на выражение своего мнения и его мнение не является поводом его оскорблять», – заявила Винокурова.

Ранее внук ветерана войны Игната Артеменко, которого Навальный назвал «холуем и предателем» за участие в съемке ролика о поправках в Конституцию, сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда обострилась болезнь сердца после того, как он случайно узнал о высказывании Навального.

Ранее блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.