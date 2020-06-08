Силы Балтфлота начали наблюдение за учениями Baltops 2020

Силы Балтийского флота следят за начавшимися в воскресенье учениями ВМС США и европейских стран Baltops 2020, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учений ВМС США и Европейских стран Baltops 2020, проводимых с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что США и НАТО отказались из-за пандемии коронавируса от десантных и инспекционных операций на учениях Baltops 2020, стартовавших на Балтике 7 июня. Так, в этом году будут высаживать инспекционные команды на борт торговых судов только в учебных целях.