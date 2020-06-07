Минздрав дал рекомендации переболевшим коронавирусом россиянам

Наличие выработанных антител у переболевших коронавирусом не гарантирует защиту от повторного заражения, поэтому следует и дальше соблюдать меры профилактики, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

«Все граждане России должны осознать, что от каждого из нас зависит благополучие относительно распространения коронавируса. В каждом конкретном регионе существует перечень ограничительных мероприятий, направленных на снижение распространения вируса. Необходимо четко выполнять все рекомендации», – приводит ее слова пресс-служба Минздрава.

В частности, по ее словам, необходимо использовать маски при посещении магазина, в транспорте или другом общественном месте. Малинникова подчеркнула, что профилактика нужна даже тем, кто уже переболел коронавирусом.

«Дело в том, что во время болезни синтезируются антитела, но они не всегда гарантируют защиты от повторного заражения», – добавила она.

По ее мнению, ослабление ограничений не приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации, однако «нельзя исключать возможной турбулентности».

Ранее сообщалось, что в Москве планируется провести дальнейшее снятие ограничений в два этапа – с 10 и 15 июня. До этого источники заявили, что в столице могут отменить действие пропускной системы с середины июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что на следующей неделе можно принять радикальные решения по снятию ограничений.

За последние сутки в России выявили 8 тыс. 984 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 467 тыс. 673.

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