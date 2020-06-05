В Москве собрались «радикально» продвинуться в снятии ограничений

Положительная динамика по коронавирусу в столице сохраняется, на следующей неделе можно принять радикальные решения по продвижению вперед в снятии ограничений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1».

Интервал между этапами снятия ограничений составляет порядка семи дней, передает ТАСС слова Собянина.

«В понедельник (1 июня – прим. ВЗГЛЯД) мы ввели новые правила. Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы. Мы видим, что положительная динамика сохраняется – меньше выявляется больных коронавирусом, меньше пневмоний, меньше смертей», – отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что на следующей неделе можно будет принять более радикальные решения по продвижению вперед. По словам мэра, москвичи четко соблюдают требования, введенные в городе по соблюдению социальной дистанции и «масочно-перчаточного» режима.

Между тем, в Подмосковье пока решили не открывать торговые центры. «Мы не можем. Главный санитарный врач [Подмосковья], наши эксперты говорят, что это рано», – передает РИА «Новости» слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее в пятницу ВОЗ заявила, что ситуация с коронавирусом в России вышла на плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий.

В Минздраве подчеркивали, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. В ведомстве отмечали, что, тем не менее, число заболевших продолжает расти, им оказывается необходимая помощь.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.