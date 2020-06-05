Минздрав заявил о переломе ситуации с коронавирусом в России

Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин. При этом, по его словам, число заболевших продолжает расти, им оказывается необходимая помощь.

«У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее, мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, число этих пациентов ежедневно увеличивается, которые заболели коронавирусной инфекцией», – приводит его слова РИА «Новости».

Заявление Камкина прозвучало в рамках круглого стола «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы».

Ранее в пятницу ВОЗ заявила, что ситуация с коронавирусом в России вышла на плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 8 тыс. 726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 449 тыс. случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.