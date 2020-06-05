ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Харрис заявила, что «Россия в настоящий показывает плато», однако страна все еще имеет «большое количество случаев (заболевания)», передает РИА «Новости».

«Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения», – добавила она.

По словам эксперта, одной из ключевых мер является соблюдение социальной дистанции.

«Когда кто-то планирует провести массовое мероприятие, мы не говорим, что это делать нельзя. Мы говорим, что необходимо провести оценку рисков, проработайте, что вы можете сделать безопасно, чтобы предотвратить передачу вируса», – сказала она, отвечая на вопрос, будет ли Москва, по мнению ВОЗ, в состоянии снять ограничения для проведения парада Победы 24 июня.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 8 тыс. 726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 449 тыс. случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.