В России подтвердили 8984 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявили 8 тыс. 984 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 467 тыс. 673, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 8984 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5343 человека», – говорится в Telegram оперштаба.

Больше всего зараженных выявлено в Москве – 1956, в Московской области – 754, в Санкт-Петербурге – 340.

Общее число умерших из-за коронавируса в России достигло 5 тыс. 859. За сутки умерли 134 человека. Прирост оказался минимальным с 25 мая, когда были зарегистрированы 92 смерти, передает ТАСС.

Общее число выздоровевших составляет 226 тыс. 731. Количество выздоровевших составляет 48,5% от общего количества заразившихся.

Динамика такова, что за семь дней число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 15,2% против 17,8% неделей ранее.

Накануне, 6 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8855. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 129.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.