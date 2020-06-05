В Раде призвали перестать латать «бесполезную дырявую стену Яценюка»

Парламентская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от украинских властей прекратить финансирование проекта «Стена» по возведению сооружений на границе с Россией, и направить средства на социальные нужды украинцев.

«Даже в период кризиса, когда каждая копейка на счету, когда не хватает денег на выплаты медикам и покупку для них средств защиты, власть выделяет 400 миллионов гривен на строительство «стены Яценюка»… «Оппозиционная платформа» требует от власти прекратить латать «стену Яценюка», немедленно прекратить финансирование этого бесполезного дырявого забора. Деньги необходимо направить на поддержание украинской медицины, образования, на выплаты долгов по зарплатам и восстановление социальных гарантий», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Представители «Оппозиционной платформы» также потребовали провести аудит расходования государственных средств и расследования всех фактов коррупции, связанных с этим «восьмым чудом света».

«Мы призываем власть отказаться от политики стен и санкций в отношениях с Российской Федерацией. Поиск пути к преодолению конфликта, восстановление полноценного диалога и торгово-экономических отношений с Россией полностью отвечает интересам Украины. Стране нужны мир и развитие, а не коррупция на военных расходах», – подытожили в заявлении.

В мае сообщалось, что власти Украины решили отсрочить до 2025 года завершение проекта по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией.

В 2014 году теперь уже бывший премьер-министр Арсений Яценюк представил проект «Стена», который предусматривает строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. «Стена» является одним из самых дорогостоящих проектов Украины с тех пор, когда Яценюк был премьер-министром страны.

Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 млрд гривен (около 150 млн долларов). Следователи национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали расследование хищения средств при реализации проекта «Стена» в марте 2016 года, а в 2017 году были задержаны семь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме.