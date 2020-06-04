Меркель подтвердила нежелание выдвигаться на пост канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла сведения о том, что она может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.

«Нет. Действительно нет», – сказала она в ответ на вопрос ведущего телеканала ZDF о возможности выдвижения на пятый срок в свете кризиса из-за коронавируса. Она подчеркнула, что «очень твердое» решение, передает ТАСС.

В феврале сообщалось, что председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали преемницей Меркель, также не будет бороться за пост канцлера Германии на парламентских выборах в 2021 году.