Песков оценил слова Собянина о сроках возвращения к нормальной жизни

Специалисты «весьма осторожно» выступают с долгосрочными прогнозами по коронавирусу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина о сроках возвращении к нормальной жизни.

«С какими-то прогнозами, наверно, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков. В первую очередь этой информацией обладает (мэр столицы) Сергей Семенович (Собянин) применительно к Москве как региону Российской Федерации», – сказал Песков, отвечая на вопрос, когда к обычной жизни вернется вся страна.

Он добавил, что «в целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и постепенно улучшается», но с какими-то более долгосрочными прогнозами «все выступают весьма осторожно», передает РИА «Новости».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что необходимость носить маски для жителей Москвы сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса, это может произойти в октябре или позже.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 8831 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 441 тыс. случаев заболевания.