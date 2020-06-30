Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

Путин и Лукашенко возложили цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой молчания память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942–1943 годах, передает РИА «Новости».

На церемонии открытия мемориала Путин заявил, что наша страна всегда будет помнить, какую цену заплатил советский народ за победу в Великой Отечественной войне и какие потери понесла Красная армия в борьбе с нацизмом, «где в едином строю сражались представители всех республик Советского Союза».

«Ржевский мемориал – еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом был затерт ложью и фальсификациями.

Глава государства добавил, что судьбы, оборвавшиеся на войне, «всегда будут отзываться в нас незаживающей раной».

По словам Путина, в боях, плену, госпиталях погибли более 8,5 млн бойцов. И это еще не окончательные данные, отметил президент.

В свою очередь президент Белоруссии отметил, что «как только мы забудем дорогу к святым местам – мы обязательно будем воевать».

«Мы не позволим исказить правду о том времени, реабилитировать нацизм, иначе трагедия повторится», – добавил Лукашенко.

Позже главы государств планируют провести отдельную встречу, передает ТАСС.

Мемориал Советскому солдату, расположенный у деревни Хорошево в Ржевском районе Тверской области, установлен на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

Проект реализовывало Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства, Минкультуры и правительства Тверской области. Мемориал был готов в апреле этого года, но его торжественное открытие, которое должно было состояться на 75-летие Победы 9 мая, отложили из-за ситуации с коронавирусом.

По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина – 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.

В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тыс. человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери (включая раненых) составили 1,16 млн человек. В 2007 году Ржеву было присвоено почетное наименование «Город воинской славы».

Путин пригласил Лукашенко на церемонию открытия мемориала в день проведения парада Победы в Москве. Позже президент Белоруссии подтвердил, что примет участие в мероприятиях по открытию мемориала. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что у президентов России и Белоруссии будет возможность пообщаться в ходе двусторонних переговоров на церемонии открытия мемориала.

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