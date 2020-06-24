Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала подо Ржевом

Президент Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня, сообщило государственное ТВ республики.

«Как стало известно Агентству теленовостей, сегодня (24 июня – прим. ВЗГЛЯД) президент России пригласил своего белорусского коллегу на открытие мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской области», – передает ТАСС сообщение телеканала «Беларусь 1».

В эфире было отмечено, что инициатором этого монументального проекта стало Союзное государство России и Белоруссии.

«В связи с известными событиями график Александра Лукашенко сейчас очень напряженный, поэтому, по нашей информации, о принятом решении в отношении участия в открытии монумента будет известно в ближайшее время», – сообщила ведущая.

Напомним, Лукашенко прибыл в Москву накануне и вернулся в Минск сразу после парада Победы на Красной площади. О его встрече с Путиным с глазу на глаз не сообщалось.

После парада глава Белоруссии отправился в Александровский сад на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Президент России Владимир Путин всю дорогу шел в сопровождении глав Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Как сообщалось, Лукашенко все это время держался позади и ни с кем не общался.