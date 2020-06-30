Промпроизводство в Японии упало до минимума с начала 2013 года

Объем промышленного производства в Японии в мае упал до самого низкого уровня с января 2013 года под влиянием различных ограничений и сокращения спроса в связи с распространением коронавируса, говорится в докладе правительства страны.

В мае объем промышленного производства в Японии сократился на 8,4% по сравнению с показателем предыдущего месяца и составил 79,1% от уровня 2015 года. Одновременно число полностью безработных в Японии в мае увеличилось на 330 тыс. по сравнению с апрелем и приблизилось к отметке 2 млн человек. Это самый высокий показатель с мая 2017 года, передает ТАСС.

В понедельник было объявлено, что объем продаж в розничной торговле Японии в мае сократился на 12,3% по сравнению с тем же месяцем год назад из-за проблем, вызванных распространением нового коронавируса. Больше всего уменьшился сбыт автомобилей – на 35,2%. Почти на 35% упал объем выручки универмагов и супермаркетов, куда покупатели опасаются ходить из-за боязни заразиться.

В начале июня правительство Японии обнародовало прогноз, согласно которому ВВП страны при нынешней экономической динамике может сократиться на 2,2% к концу 2020 года. В первом квартале падение ВВП Японии составило 0,9% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

Напомним, в начале июня Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) не исключила падения мировой экономики в 2020 году до 7,6%.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии коронавируса на мировую экономику.

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