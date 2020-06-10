ОЭСР не исключила падения мировой экономики в 2020 году до 7,6%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предполагает, что падение мирового ВВП в 2020 году составил 6% при отсутствии второй волны распространения коронавируса и 7,6% при ее наличии к концу года.

«Отражая необычную степень неопределенности, этот экономический прогноз представляет два одинаково вероятных сценария для каждой страны и экономики: один сценарий, в котором вторая вспышка происходит во всех экономиках к концу этого года, и альтернативный сценарий, в котором второй вспышки удалось избежать», – говорится в нем, передает РИА «Новости».

Так, по сценарию «двойного удара», глобальный ВВП, согласно прогнозам, сократится на 7,6% в этом году и будет значительно ниже докризисного уровня в конце 2021 года. В сценарии «единичного удара», согласно прогнозам, мировой ВВП в этом году сократится на 6%, но к концу 2021 года он почти вернется к докризисному уровню.

ОЭСР также прогнозирует рост мировой экономики на 5,2% в 2021 году, если вторая волна коронавируса не ударит по ней в нынешнем году. В случае возникновения второй волны, глобальный ВВП может вырасти лишь на 2,8%.

Кроме того, ОЭСР ждет падения ВВП России в 2020 г в пределах 10% в зависимости от ситуации с коронавирусом. В 2021 году ОЭСР ждет восстановления российской экономики. При этом в отсутствие второй волны распространения коронавируса ВВП России вырастет сразу на 6%, а при ее наличии – только на 4,9%.

Одновременно ОЭСР прогнозирует, что ВВП США в 2020 году упадет на 7,3%, если не будет второй волны распространения коронавируса, а при ее наличии экономика страны сократится на 8,5%, говорится в летнем докладе организации. В 2021 году ОЭСР ждет восстановления экономики США. В отсутствие второй волны распространения коронавируса ВВП Соединенных Штатов вырастет на 4,1%, а при ее наличии – на 1,9%.

Также по прогнозам ОЭСР ВВП еврозоны рухнет на 9,1% в 2020 году без второй волны распространения нового коронавируса. В случае возникновения второй волны к концу года, экономика валютного блока может упасть на 11,5%, говорится в документе.

Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что ВВП Китая в 2020 году упадет на 2,6%, если не будет второй волны распространения коронавируса, а в случае ее наличия экономика страны сократится на 3,7%. В 2021 году ОЭСР ждет восстановления китайской экономики – в отсутствие второй волны распространения коронавируса ВВП КНР вырастет сразу на 6,8%, а при ее наличии – только на 4,5%.

Ранее правительство разработало план по восстановлению экономики. В рамках мер секторальной поддержки документ предлагает стимулировать спрос с помощью госзакупок, а также субсидий и гарантий со стороны государства.