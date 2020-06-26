Нафтогаз поторопил США с санкциями против «Северного потока – 2»

Украинская компания «Нафтогаз» призвала США как можно скорее принять законопроект, расширяющий санкции в отношении проекта «Северный поток – 2».

«Нафтогаз еще раз выражает благодарность Палате представителей, Сенату и другим друзьям Украины в Соединенных Штатах, которые в прошлом году привели к принятию PEESA (Закон о защите европейской энергетической безопасности – прим. ВЗГЛЯД), а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона в обеих палатах Конгресса. (…) Нафтогаз с большим уважением призывает Конгресс США безотлагательно принять проект закона «Об уточнении к PEESA», – цитирует РИА «Новости» сообщение компании.

Проект закона был внесен в Сенат США 4 июня, эти санкции могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии. Немецкое правительство готовит ответ на случай расширения санкций США против проекта «Северный поток – 2».

Однако в пятницу девять конгрессменов от демократов и республиканцев подготовили проект закона с более мягкими санкциями против «Северного потока – 2». Между проектами есть существенные различия, новый документ не содержит наиболее жестких ограничений, которые предлагаются в предыдущем.