США задумались о смягчении новых санкций против «Северного потока – 2»

В США девять конгрессменов от демократов и республиканцев подготовили проект закона с более мягкими санкциями против «Северного потока – 2», другой проект с тем же названием уже был внесен на рассмотрение в начале июня.

Между проектами есть существенные различия, новый документ не содержит наиболее жестких ограничений, которые предлагаются в предыдущем, передает РИА «Новости».

Новый проект предлагает расширить сферу действия потенциальных санкций с судов, занимающихся укладкой труб на глубине от 30,5 метра для «Северного потока – 2» или «Турецкого потока», на суда, которые «занимаются трубоукладочной деятельностью» на той же глубине.

Термин подразумевает «подготовку места укладки, рытье траншей для труб, землеустроительные работы, засыпку камней, гибку и сварку труб».

Санкции могут касаться иностранных лиц, компании и их сотрудников, оказывающих услуги по «андеррайтингу, страхованию или перестрахованию судов», участвующих в строительстве.

Ограничения могут быть введены против поставщиков услуг и техники для «модернизации или установки сварочного оборудования, модификации или дооборудования судов». Новый проект не предусматривает никаких других санкций.

В предыдущем документе санкции предполагается ввести в отношении тех, кто занимается «тестированием, инспекцией и сертификацией» газопровода. Этот проект предполагает вступление в силу с декабря 2019 года.

В новом проекте такого условия нет, в случае его утверждения ограничения могут затронуть только тех, кто продолжит оказывать эти услуги на дату принятия проекта.

Предыдущий проект закона был введен в сенат США 4 июня, эти санкции могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии. Позже сообщалось, что немецкое правительство готовит ответ на случай расширения санкций США против проекта «Северный поток – 2».