Мэр Калуги заступился за станцевавших в бикини у мемориала Победы девушек

Станцевавшие в купальниках в фонтане у мемориала Победы в Калуге девушки не имели намерений кого-то оскорбить, к инциденту привлечено чрезмерное внимание, заявил глава города Дмитрий Денисов.

«Судя по тому, что я увидел, не было там намерений кого-то оскорбить. Место, конечно, значимое для нашего города. Но фонтану более полусотни лет, и в разные периоды времени, например в советское время, там мальчишки собирали мелочь, в 1990-е годы купались десантники. Поэтому я считаю, что к этому событию привлечено чрезмерное внимание», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в этом вопросе точку должны поставить «рассудок и здравый подход», выразив надежду, что для этих девушек все закончится благополучно и они «сделают определенные выводы».

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку из-за публикации в Сети видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге.