Полиция начала поиск станцевавших в бикини у мемориала Победы девушек

Полиция проводит проверку из-за публикации в Сети видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге, сообщил в четверг представитель УМВД по региону.

«Материалы переданы сотрудникам по территориальности. Они проводят проверку. И уже по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает РИА «Новости».

Видеоролик танцев опубликовало издание «Подъем», отметив, что первоначально он появился в одной из соцсетей.

Отмечается, что личности девушек пока не установлены.

Напомним, в январе подростки в Махачкале пожарили на Вечном огне курицу и станцевали у мемориала.

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.