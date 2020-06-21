Опубликовано видео с места гибели блогера Насти Тропицель

В Сети опубликована видеозапись с места ДТП, в котором погибла 18-летняя блогер Настя Тропицель, разбившаяся на мотоцикле.

Видео опубликовано телеканалом РЕН-ТВ.

Ранее стало известно, что во время путешествия на Бали погибла популярная Instagram-блогер Настя Тропицель, ей было 18 лет. Она разбилась на мотоцикле на скорости 150 км/ч.

Она позиционировала себя как блогера, способного вдохновить людей на необычные свершения, «вдохновляя делать то, что нельзя».