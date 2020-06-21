На Бали разбилась российская 18-летняя блогер

Во время путешествия на Бали погибла популярная Instagram-блогер Настя Тропицель, ей было 18 лет.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», – говорится в сообщении в Instagram девушки, опубликованном в воскресенье.

СМИ сообщают, что Тропицель разбилась на мотоцикле, сообщает «Московский комсомолец».

Очевидцы сообщили, что девушка ехала на своем мотоцикле по Сансет Роуд в балийском районе Кута. С ней был молодой человек – он ехал на таком же мотоцикле. В какой-то момент они столкнулись, мотоцикл блогера врезался в разделительный бордюр, сообщает РЕН-ТВ.

По предварительным данным, Тропицель получила тяжелую травму головы и скончалась на месте аварии.

В соцсетях очевидцы сообщают, что скорость в момент аварии была около 150 километров в час.

Она позиционировала себя как блогера, способного вдохновить людей на необычные свершения. В частности, «вдохновляла делать то, что нельзя».

В блоге она писала о фрилансе, заработке в интернете, самосовершенствовании. По ее словам, первый миллион она заработала, еще будучи школьницей.

У Тропицель было более 1 млн подписчиков.