Добровинский сыронизировал по поводу результатов экспертизы Ефремова

Адвокат родственников погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский высказался на тему результатов психолого-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова.

«То, что Михаил Ефремов вменяемый, – это здорово. То, что компенсацию не предлагают, – это еще лучше, потому что это только подтверждает желание семьи не брать никаких денег с господина Ефремова. Ну и здорово, что он вменяемый, это радует. У нас великий актер – вменяемый. Представляете, если бы великий актер был бы сумасшедшим?», – сказал Добровинский в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Защитник отметил, что результаты экспертизы не повлияют на судебный процесс.

«Если бы он был невменяемый – это было бы другое дело, его надо было бы лечить, а так как он здоровый мужчина, он все осознавал, свои деяния, когда садился за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, если наркотическое там есть, алкогольное точно», – пояснил юрист.

В субботу адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщал, что юридические представители Ефремова больше не будут предлагать семье погибшего Сергея Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду.

На ваш взгляд Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова? Да, в любом случае

Все зависит от суммы компенсации

Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны



Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок.

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