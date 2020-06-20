Адвокат Ефремова объяснил, почему семье погибшего в ДТП больше не будут предлагать компенсацию

Юридические представители артиста Михаила Ефремова, который попал в смертельное ДТП в Москве, больше не будут предлагать семье погибшего Сергея Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду, заявил адвокат Эльман Пашаев.

Пашаев заявил, что представители артиста «неоднократно пытались связаться с семьей», сам защитник разговаривал с братом Захарова, который выражал готовность встретиться, передает РИА «Новости».

«Он адекватный человек, небогатый, он хочет получить денежные средства, но ссылается на своего представителя, от которого якобы требуется какое-то разрешение. Из-за этой ситуации, из-за действий этого самого представителя в семье сейчас идет внутренняя борьба за компенсацию, за то, чтобы их всех признали потерпевшими. Устраивается какой-то грязный театр», – пояснил он.

Пашаев уточнил, что больше сторона Ефремова не будет предпринимать попыток связаться с родственниками погибшего.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



«Они могли бы получить достаточно большие денежные средства, но выбрали позицию, при которой мы будем за ними бегать, это манипуляция. Раз они так решили, то пусть компенсацию определит суд, а мы заплатим эти средства, которые, к слову, будут гораздо более скромными, нежели те, что мы предлагали ранее», – добавил он.

Отметим, что до этого представитель семьи Сергея Захарова Александр Добровинский неоднократно заявлял, что семья приняла решение «не брать ни одной копейки» с Ефремова.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок.

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