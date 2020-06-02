Почти 30 штатов привлекли нацгвардию США для подавления беспорядков

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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 22:21  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Как власти США использовали армию против собственного народа

У Трампа осталась единственная надежда в вопросе усмирения беспорядков – на армиюФото: Joe Marquette/AP/ТАСС
Для усмирения разгорающегося по всем США бунта президент страны готов применить крайние меры – ввести в города войска. В каких случаях Соединенные Штаты были вынуждены применять армию против собственного населения и какие проблемы в таком случае будут грозить и лично Трампу, и всей системе американского государственного управления? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эпидемия нас многому научила

Денис Проценко, Главный врач ГКБ №40 (медицинский комплекс в Коммунарке)
Ни люди, ни врачи, ни больницы не должны становиться жертвами перераспределения полномочий. Если человек болен, и болен серьезно, ему все равно, в какой больнице он будет лечиться, в чьем подчинении эта больница будет находиться. Подробности...

Погромщики помогают элитам заработать на коронавирусе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Эпидемия заканчивается, наступает время зарабатывать на ее последствиях. Американские погромщики очень помогают традиционным элитам сохранять статус-кво в распределении ресурсов посткоронавирусного мира. Изящный поворот. Подробности...

Американский пожар тушить бесполезно

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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          В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?
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          Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?
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              Почти 30 штатов привлекли нацгвардию США для подавления беспорядков

              2 июня 2020, 22:11

              Текст: Антон Антонов

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              Для подавления беспорядков национальную гвардию привлекли почти в 30 штатах, сообщает нацгвардия США.

              Национальная гвардия США помогает полиции «в поддержке операций» по подавлению «гражданских беспорядков». Привлечь нацгвардию решили «губернаторы 28 штатов и столичный район». Задействовано 20,4 тыс. членов нацигвардии, передает РИА «Новости».

              Напомним, протесты и погромы начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. Протесты охватили все крупнейшие города и порядка 45 штатов из пятидесяти.

              Глава американского государства Дональд Трамп «настоятельно рекомендовал» губернаторам «развернуть национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице». Однако местные власти в ряде штатов выступили против идеи подавить беспорядки силами военных.

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