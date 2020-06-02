Власти штатов воспротивились требованию Трампа подавить беспорядки в США

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала позором разгон «безоружных протестующих» у Белого дома. Против призыва главы американского государства Дональда Трампа подавить беспорядки силами военных выступили также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и губернатор штата Орегон Кейт Браун.

«Я ввела комендантский час c 19.00 (2.00 мск вторника). За 25 минут до комендантского часа и без каких-либо провокаций федеральная полиция применила боеприпасы по мирным протестующим перед Белым домом. Это действия, которые сделают работу полиции Вашингтона гораздо более трудной. Позор!» – передает РИА «Новости» слова Баузер.

«Жители Вашингтона, идите домой. Будьте в безопасности», – добавила Баузер.

Тем временем Куомо заявил, что президент Трамп ради саморекламы готов использовать войска в отношении участников акций.

«Президент вызывает американских военнослужащих на поддержку против американских граждан. Он использует вооруженные силы, чтобы задавить мирные акции протеста, с тем чтобы он сам мог пойти на фотосессию в церковь. Для президента это лишь телевизионное реалити-шоу», – написал Куомо, имея в виду прогулку Трампа, который в понедельник после обращения к согражданам в Розовом саду Белого дома дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, подожженной накануне протестующими.

Губернатор Нью-Йорка, являющийся демократом, в эфире телекомпании CNN утверждал, что лица, совершающие погромы в городах США, составляют «незначительное меньшинство» участников демонстраций, но представляются «мощной разрушительной силой».

«Грабежи и уголовщина нетерпимы и должны истребляться, с точки зрения органов правопорядка, но они смешались с демонстрантами», – констатировал Куомо.

Он не пояснил, как нейтрализовать участников погромов, не подавляя мирные акции протеста.

Браун заявила, что отказала мэру Портленда Тэду Уилеру в его просьбе мобилизовать Национальную гвардию в городе для столкновений с протестующими.

«Мэр Уилер попросил меня на выходных мобилизовать Национальную гвардию и отправить их на прямую конфронтацию с протестующими. Это был не первый раз, когда мэр попросил мобилизовать Нацгвардию, и не первый раз, когда я отказалась», – сказала губернатор в ходе пресс-конференции.

По ее словам, прошлой ночью вместо того, чтобы отправлять солдат на улицы Портленлда, она попросила полицию штата Орегон дополнительно направить туда офицеров. Кроме того, по ее словам, 50 бойцов Нацгвардии находились в состоянии готовности и могли прибыть в Портленд в течение нескольких минут, однако прошлой ночью за их помощью не обратились.

Браун заявила, что направляет в Портленд 100 полицейских и привлекает 50 бойцов Нацгвардии Орегона, однако они будут «выполнять только вспомогательную функцию». Браун подчеркнула, что эти бойцы не будут вооружены, не будут задерживать или контролировать протестующих.

«Они будут помогать только незримо», – сказала губернатор.

«Солдаты на улицах – это именно то, чего хочет президент Трамп. Он ясно дал это понять в своем звонке сегодня утром с губернаторами всех штатов США... Я хочу сообщить, что люди могут безопасно громко говорить о столь важных призывах к реформе», – сказала Браун.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.

В понедельник по итогам совещания президента США Дональда Трампа с руководством минобороны и минюста страны принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков.

Во вторник Трамп «настоятельно рекомендовал» губернаторам «развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице». Трамп заявил, что сам «развернет вооруженные силы» США «и быстро решит эту проблему», если «какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей».

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