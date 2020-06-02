Власти штатов воспротивились требованию Трампа подавить беспорядки в США

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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 07:56  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пришло время понять, как дальше жить

Владимир Можегов, публицист
Цивилизация Ковчега, противостоящая «цивилизации потопа», Греты Тунберг и семидесяти грядущих полов – так это видится на метафорическом уровне, каждому доступном и внятном. И Россия, кажется, готова уже этот выбор сделать. Подробности...
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Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...
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Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Власти штатов воспротивились требованию Трампа подавить беспорядки в США

                 2 июня 2020, 07:24
              Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала позором разгон «безоружных протестующих» у Белого дома. Против призыва главы американского государства Дональда Трампа подавить беспорядки силами военных выступили также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и губернатор штата Орегон Кейт Браун.

              «Я ввела комендантский час c 19.00 (2.00 мск вторника). За 25 минут до комендантского часа и без каких-либо провокаций федеральная полиция применила боеприпасы по мирным протестующим перед Белым домом. Это действия, которые сделают работу полиции Вашингтона гораздо более трудной. Позор!» – передает РИА «Новости» слова Баузер.

              «Жители Вашингтона, идите домой. Будьте в безопасности», – добавила Баузер.

              Тем временем Куомо заявил, что президент Трамп ради саморекламы готов использовать войска в отношении участников акций.

              «Президент вызывает американских военнослужащих на поддержку против американских граждан. Он использует вооруженные силы, чтобы задавить мирные акции протеста, с тем чтобы он сам мог пойти на фотосессию в церковь. Для президента это лишь телевизионное реалити-шоу», – написал Куомо, имея в виду прогулку Трампа, который в понедельник после обращения к согражданам в Розовом саду Белого дома дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, подожженной накануне протестующими.

              Губернатор Нью-Йорка, являющийся демократом, в эфире телекомпании CNN утверждал, что лица, совершающие погромы в городах США, составляют «незначительное меньшинство» участников демонстраций, но представляются «мощной разрушительной силой».

              «Грабежи и уголовщина нетерпимы и должны истребляться, с точки зрения органов правопорядка, но они смешались с демонстрантами», – констатировал Куомо.

              Он не пояснил, как нейтрализовать участников погромов, не подавляя мирные акции протеста.

              Браун заявила, что отказала мэру Портленда Тэду Уилеру в его просьбе мобилизовать Национальную гвардию в городе для столкновений с протестующими.

              «Мэр Уилер попросил меня на выходных мобилизовать Национальную гвардию и отправить их на прямую конфронтацию с протестующими. Это был не первый раз, когда мэр попросил мобилизовать Нацгвардию, и не первый раз, когда я отказалась», – сказала губернатор в ходе пресс-конференции.

              По ее словам, прошлой ночью вместо того, чтобы отправлять солдат на улицы Портленлда, она попросила полицию штата Орегон дополнительно направить туда офицеров. Кроме того, по ее словам, 50 бойцов Нацгвардии находились в состоянии готовности и могли прибыть в Портленд в течение нескольких минут, однако прошлой ночью за их помощью не обратились.

              Браун заявила, что направляет в Портленд 100 полицейских и привлекает 50 бойцов Нацгвардии Орегона, однако они будут «выполнять только вспомогательную функцию». Браун подчеркнула, что эти бойцы не будут вооружены, не будут задерживать или контролировать протестующих.

              «Они будут помогать только незримо», – сказала губернатор.

              «Солдаты на улицах – это именно то, чего хочет президент Трамп. Он ясно дал это понять в своем звонке сегодня утром с губернаторами всех штатов США... Я хочу сообщить, что люди могут безопасно громко говорить о столь важных призывах к реформе», – сказала Браун.

              Самые многочисленные участники беспорядков – афроамериканцы

              Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.

              В понедельник по итогам совещания президента США Дональда Трампа с руководством минобороны и минюста страны принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков.

              Во вторник Трамп «настоятельно рекомендовал» губернаторам «развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице». Трамп заявил, что сам «развернет вооруженные силы» США «и быстро решит эту проблему», если «какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей».

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