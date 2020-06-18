Назарбаев заразился коронавирусом

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился новой коронавирусной инфекцией, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы (лидера нации) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», – написал Укибай в Twitter.

При этом он указал, что «повода для беспокойства нет» и «Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно».

В 2019 году Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Его преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев остался во главе Совбеза республики.