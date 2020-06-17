Цена бензина Аи-95 установила рекорд

Стоимость автомобильного бензина Аи-95 установила рекорд в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), поднявшись до 56,7 тыс. рублей за тонну.

С начала дня цена топлива Аи-95 «премиум» выросла на 0,89%, до 57 тыс. 209 рублей. С начала лета стоимость тонны бензина Аи-95 выросла более чем на 9%, достигнув исторического максимума, передает РИА «Новости».

Поднялась на 0,59% и биржевая стоимость Аи-92, за тонну которого дают теперь 49 тыс. 809 рублей. По сравнению с началом месяца Аи-92 почти не изменился в цене.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов сообщил, что котировки Аи-95 достигли абсолютного максимума. Глобальной причиной он называет демпфирующий механизм, также на цены влияет снижение биржевых нормативов и ограничение импорта, сообщает РБК.

«Регуляторное вмешательство в очередной раз приводит к фантастической ситуации: падение цен на нефть приводит к росту цен на бензин», – заявил он.

В апреле гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов заявил, что российские нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток.