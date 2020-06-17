В России второй год подряд растет число выявляемых коррупционных преступлений

Выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, «откаты» в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%, заявил генпрокурор Игорь Краснов.

Краснов заявил на заседании в Совете Федерации, что «второй год подряд растет число выявленных коррупционных преступлений», передает РИА «Новости».

В 2019 году зарегистрировано 31 тыс. таких преступлений, также «значительно увеличилось количество преступлений, совершенных организованными группами (на 17%), связанных с «откатами» в сфере закупок (на 74%) и фактов взяточничества (на 11%)».

По его словам, за этими цифрами стоит целенаправленная и согласованная работа всех правоохранительных органов по выявлению подобных преступлений.

Кроме того, за год в России стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 млрд рублей.

«По итогам контроля за расходами чиновников судами удовлетворены исковые заявления прокуроров о взыскании в пользу государства имущества на сумму свыше 20 млрд рублей. В сравнении с 2018 годом произошел рост почти в 70 раз (311 млн рублей в 2018)», – сказал он.

По его словам, практика российских прокуроров по обращению в доход государства коррупционных активов была «высоко оценена на площадке Организации Объединенных Наций».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов.