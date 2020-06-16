В ВОЗ назвали продемонстрированные в ходе пандемии COVID преимущества российской медицины

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16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»

В понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы СШАФото: Franck Robichon/EPA/ТАСС
Рост числа новых заболеваний в Китае и США встревожил инвесторов на всех мировых рынках. Вторая волна коронавируса может привести к падению всего, кроме золота. И тогда быстрое восстановление мировой экономики останется мечтой. Впрочем, ряд экономистов считает – новая вспышка вируса не приведет к повторению весеннего кризиса. Но экономику при этом будет бросать вверх и вниз. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
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Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников

«Антирасистские протесты» на Западе активно затронули и студенчествоФото: Max Oden/Sipa USA/Global Look Press
После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англосаксонское образование. От профессоров требуют завышать оценки чернокожим студентам и соответствовать другим идеологическим клише. Западные студенты собственными руками уничтожают академическую науку. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...
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Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру – это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно. Подробности...
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Почему Константинопольский патриарх молчит о Святой Софии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Турция планирует превратить здание одного из величайших православных соборов планеты – Святой Софии – из музея в мечеть. Реакция на это Константинопольского патриарха – вернее, ее поразительное отсутствие – говорит о многом. Подробности...
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              В ВОЗ назвали продемонстрированные в ходе пандемии COVID преимущества российской медицины

              16 июня 2020, 20:00

              Текст: Михаил Мошкин

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              «Ваша система здравоохранения эффективно ответила на пандемию, не допустив резкого роста заболеваемости ни в одном из регионов», – заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Во вторник Вуйнович участвовала в обсуждении экспертного доклада об итогах борьбы с распространением коронавируса в РФ.

              «Практически с самого начала пандемии в мире Россия начала мобилизацию своей системы здравоохранения. Другой важный аспект – это коммуникация с населением с участием всех уровней власти. Была большая прозрачность», – признала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Мелита Вуйнович.

              Представитель ВОЗ отметила, что ее организация высоко оценивает оперативность, проявленную российской медициной. «Мы не слышали, чтобы ваша система здравоохранения была где-то перезагружена. Было достаточно не только простых коек, но и коек, на которых могла быть оказана квалифицированная помощь, с учетом всех рекомендаций, с учетом мирового опыта», – перечислила эксперт.

              Во вторник Вуйнович участвовала в онлайн-конференции Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Ее участники обсудили доклад ЭИСИ об уроках пандемии в России, подготовленного при участии РАНХиГС. Авторы исследования сошлись во мнении, что Россия прошла пик пандемии с меньшими потерями, чем большинство стран Европы и США. Ключевыми факторами такого успеха стали эффективная система управления, оперативность в принятии решений, общий уровень подготовки системы здравоохранения, а также солидарность, проявленная обществом.

              Вуйнович назвала российскую систему здравоохранения «гибкой», в частности – каждый регион мог проводить «свой анализ риска противоэпидемиологических и социально-экономических мер» и принимать свои решения. С учетом особенностей того или иного региона, процесс в целом проходил «как надо», считает она — власти сумели не допустить «быстрого роста» числа инфицированных.

              «При этом ситуация требует постоянного внимания, потому что она может меняться», – предупредила представитель ВОЗ.

              Вуйнович призвала российских коллег сделать более доступной информацию о системе здравоохранения, чтобы о числе коек и принимаемых мерах ВОЗ узнавала не из прессы. Эта информация нужна Организации для проведения анализа общемирового опыта. Вуйнович отметила и регулярный характер обновления российской статистики: «Серьезная хорошая картина позволяет оценивать в любой момент, что происходит в системе здравоохранения, и корректировать принимаемые меры».

               

              На ваш взгляд

               
              В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?




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              По словам Вуйнович, для ВОЗ очень важно изучать в динамике каждую страну и на общем фоне «у России здесь очень положительный результат». Она лишь призвала впредь больше передавать информации о клинических исследованиях вакцины от COVID-19. Пока в ВОЗ зарегистрировано только три таких исследования, проводимых в России. «Это нужно, чтобы мир знал, что происходит в России. Это будет золотой ресурс», – уверена Вуйнович.

              «Мы понимаем, что эпидемия не знает границ, что только совместными усилиями можно победить общего врага», – добавила другая участница круглого стола, директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович.

              По оценке Попович, ВОЗ справедливо оценивает уровень подготовки отечественного здравоохранения. «Мы видели, как правительство выделяло серьезные ресурсы на борьбу с инфекцией, как разворачивались госпитали, как в «пулеметном» режиме открывались курсы подготовки для врачей всех специальностей», – перечислила эксперт ВШЭ.

              При этом, констатировала Попович, опыт «коронавирусных месяцев» помог выявить и слабые места нашей системы здравоохранения. «До эпидемии уровень смертности от пневмоний между российскими регионами, даже находящимися в одной климатической зоне, различался в несколько раз, – констатировала эксперт ВШЭ. – Это говорит о том, что в разных регионах очень по-разному были выстроены и система профилактики и лечения респираторных заболеваний, и управление медицинскими кадрами. Возможно, это свидетельствует о том, что децентрализация здравоохранения – в принципе минус. Нужно подумать, надо ли «растаскивать» здравоохранение по региональным квартирам».

              О пользе централизации свидетельствует то, как качественно и оперативно работали российские эпидемиологи, уверена Попович. Дело не только в том, что наша эпидемиологическая школа сберегла сильные советские традиции, но и в том, что «у нас хорошо сохранилась централизованная система санэпидслужб – что очень важно, поскольку инфекция не знает границ регионов и государств», напомнила эксперт ВШЭ.

              Добавим, что участник круглого стола ЭИСИ, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико констатировал: в целом по России распространение коронавируса вышло на плато, стабилизировалось, хотя в регионах ситуация продолжает оставаться неравномерной.

              Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, жизнь в России постепенно возвращается в привычное русло на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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