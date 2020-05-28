Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата России по футболу со зрителями

Российскому футбольному союзу (РФС) разрешат возобновить матчи чемпионата России со зрителями, однако на первоначальном этапе стадионы будут заполнены только на 10%, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности», – передает его слова РИА «Новости».

Роспотребнадзор уже согласовал возможность присутствия зрителей, сообщил источник. Также РФС получил согласование от Роспотребнадзора на возобновление тренировок и матчей чемпионата.

«Российский футбольный союз получил согласование от Роспотребнадзора на разработанный совместно с российской премьер-лигой регламент возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф Чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона 2019-2020 годов», – сообщил источник, уточнив, что сезон возобновится с 21 июня.

По регламенту, предусматриваются регулярная диагностика персонала, игроков и судей, усиление гигиенических мер, регулярная дезинфекция, а также соблюдение дистанции между игроками и персоналом. Также в регламенте прописано зонирование стадиона, социальное дистанцирование при приветствии.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня.