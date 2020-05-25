Минпросвещения назвало дату проведения ЕГЭ

С учетом эпидситуации решено провести 29 и 30 июня сначала пробные ЕГЭ, чтобы настроить всю систему. Основные экзамены начнутся 3 июля, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробный экзамен и начать единый государственный экзамен именно с пробных экзаменов», – передает слова Кравцова ТАСС.

Он пояснил, что решение принято с учетом эпидемиологической ситуации и с учетом необходимости проведения подготовительных работ и проверки информационных систем, систем видеонаблюдения, печати и сканирования.

«3 июля начнется экзамен по географии, литературе, информатике и так далее. Важно соблюсти сроки приемной кампании», – сказал министр.

Также определены сроки ЕГЭ для «второй волны» поступающих, экзамены для них пройдут 3, 5, 7 и 8 августа.

По словам Кравцова, приемная кампания в вузы состоится согласно установленным первоначально срокам.

В четверг президент Владимир Путин заявил, что ЕГЭ в России начнется 29 июня. Изначально предполагалось, что экзамены по географии, литературе и информатике пройдут 29 июня.

Накануне замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что завершить зачисление в российские вузы планируется в августе.