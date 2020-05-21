Опубликован предварительный график ЕГЭ

Рособрнадзор представил предварительный график проведения Единого государственного экзамена.

«Проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике», – сообщило ведомство передает РИА «Новости».

ЕГЭ по русскому языку проведут 2 и 3 июля, добавили в Рособрнадзоре.

ЕГЭ по профильной математике планируется проводить 6 июля, 9 июля – ЕГЭ по истории и физике, 13 июля – экзамены обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Кроме того, в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзамена по всем предметам.

Пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты, участникам и организаторам измерят температуру, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, проведение экзамена планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

В четверг президент Владимир Путин заявил, что ЕГЭ в России начнется 29 июня.