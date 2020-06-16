В НОМ рассказали, как действовать при нарушениях на участках для голосования

Если, по мнению общественного наблюдателя, на участке для голосования допущены нарушения, следует обратиться к председателю участковой комиссии, заявила глава движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова.

«Что касается того, каковы действия наблюдателей, если он выявляет какие-то проблемы, то здесь, безусловно, он должен воспользоваться своим правом – в первую очередь обращения к председателю участковой комиссии либо к лицу его заменяющему», – сказала Булгакова, добавив, что после этого принимается соответствующее решение о применении тех или иных мер.

По ее словам, при возникновении проблемы на место может выехать мобильная группа. «В любом случае, если требуется какая-то консультация, у нас будет работать система ситуационных центров, которая будет инкорпорирована в систему штабов на базе общественных палат субъектов РФ, то есть мы также сможем оказать поддержку и консультацию, в крайнем случае может выехать соответствующая мобильная группа для того, чтобы урегулировать ситуацию на месте», – отметила исполнительный директор Ассоциации НОМ, слова которой приводит Рапси.

В свою очередь председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), ответственный секретарь Совета по правам человека Александр Точенов заявил, что никто не вправе принуждать гражданина к участию или неучастию в голосовании по поправкам в Конституцию, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.

«Давайте будем обращаться к первоисточникам – есть закон от 14 марта 2020 года «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» (закон о поправке). Пункт 8 статьи 2 этого закона говорит, что «участие гражданина РФ в общероссийском голосовании является свободным и добровольным, никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению», – сказал Точенов.

Он добавил, что в случае обнаружения нарушений, гражданин может обратиться на горячую линию НОМ. «Закон трактует однозначно - никто не вправе принудить и препятствовать, но тем не менее появляется такая информация, что происходят такие вещи. Если такие случаи появляются, прошу сообщать нам на горячую линию Независимого общественного мониторинга. Будем разбираться, будем понимать меры», – отметил председатель НОМ.

Ранее в Центральную избирательную комиссию России поступило 17 обращений, содержащих жалобы на возможное нарушение прав участников общероссийского голосования, связанных якобы с принуждением к голосованию и использованием административного ресурса.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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