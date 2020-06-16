В Германии призвали ввести санкции против сенаторов США

Глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст призвал перестать закидывать США «ватными шариками» в ответ на ограничительные меры против «Северного потока – 2» и ввести санкции в отношении американских сенаторов США.

Он подчеркнул, что в вопросе о санкциях США против «Северного потока – 2» речь идет уже не об экономике, а о немецком суверенитете, передает РИА «Новости».

Эрнст также указал, что в Бундестаге есть консенсус по вопросу о необходимости завершения строительства «Северного потока – 2».

Кроме того глава комитета указал, что присутствие военных США в германии больше не вносит вклад в безопасность страны, передает ТАСС.

Ранее правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с намерением американской администрации расширить санкции в отношении «Северного потока – 2». В МИД Германии считают, что такие ограничительные меры будут серьезным посягательством на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2». После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в саммите лидеров G7. Также выяснилось, что если новые санкции США против проекта «Северный поток – 2» будут введены, они могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил Меркель и президента США Дональда Трампа.