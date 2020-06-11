Бывшая жена позавидовала «прекрасной пьянке» Ефремова

Бывшая жена актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина, страдающая алкоголизмом, предположила, как артист мог провести вечер перед смертельным ДТП.

«Ой, да», – ответила она на вопрос «Московского комсомольца» о том, известно ли ей о произошедшем ДТП. «Мне перед съемкой (вероятно, ток-шоу – прим. ВЗГЛЯД) журналисты сказали. Ну да... Кто ж мне теперь будет давать деньги? Да я смеюсь… Не над гибелью человека», – сказала Качалина.

«Я не думаю, что виноват алкоголь, во-первых. А, во-вторых, вероятнее всего, была прекрасная пьянка. Странно, что меня туда не позвали», – добавила она.

Качалина утвердительно ответила на вопрос, серьезно ли она говорит, и отказалась от дальнейших комментариев, объяснив это «ленью».

Дочь Ефремова и Качалиной Анна Мария ранее рассказала изданию, что хотела бы вылечить мать от зависимости. Помочь в этом решил и сам Ефремов.

В понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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