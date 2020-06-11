Записи с камер наблюдения пропали из бара, где до аварии выпивал Ефремов

Из московского бара Ulysses, где, по предварительной информации, проводил время Михаил Ефремов перед смертельным ДТП, пропали записи с камер видеонаблюдения.

Примечательно, что из-за ситуации с распространением коронавируса паб должен был быть закрыт, однако, по данным Рен ТВ, Ефремов неоднократно посещал заведение во время карантина. Так, только в день трагедии он дважды приезжал в бар. Там утверждают, что актер якобы только забирал еду, но на деле Ефремов пробыл в баре и в первый, и во второй раз не менее 30 минут. Также известно о появлении Ефремова в баре 5 и 6 мая.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



11 июня в заведении проводились следственные действия. Как рассказал РИА «Новости» источник в оперативных службах, сотрудники правоохранительных органов проверяли видеозаписи, снятые в вечер трагедии.

Силовики хотели изъять видеоматериалы, однако выяснилось, что они были удалены. По данным телеканала, руководство бара не сделало копии, а «сервер посмотреть сотрудники полиции не могут».

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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