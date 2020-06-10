ФРС сохранила ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидалось, сохранила ставку на уровне 0 – 0,25% годовых, сообщает американский финансовый регулятор.

«Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0 – 0,25%», – передает ТАСС сообщение ФРС.

На фоне решения ФРС рубль усилил рост к доллару и прибавил более 30 копеек. Курс доллара расчетами «завтра» на 21.14 мск среды падал на 29 копеек – до 68,29 рубля, курс евро рос на 14 копеек до 77,83 рубля. До решения ФРС по ставке доллар немного прибавлял против рубля, передает РИА «Новости».

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что ФРС должна ввести отрицательную базовую процентную ставку.

ФРС отвергала это требование.

В марте ФРС обнулила базовую процентную ставку для борьбы с последствиями влияния коронавируса.