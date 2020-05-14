Трамп вновь призвал ФРС ввести отрицательную базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США должна ввести отрицательную базовую процентную ставку, как во многих других государствах, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я твердо убежден, что нам необходима отрицательная ставка», – приводит ТАСС ответ Трампа на просьбу прокомментировать отказ главы ФРС Джерома Пауэлла даже рассматривать ранее высказанное президентом США предложение.

Глава Белого дома призвал «взглянуть на Германию, Китай и всех остальных», кто ввел отрицательные ставки, берет в долг и получает за счет этого доход. «Если они пользуются преимуществами отрицательных ставок, то и мы должны тоже. <...> Безумие, но другие страны этим занимаются. <...> У нас тоже есть возможности для этого. Я ждал этого всю жизнь», – подчеркнул американский лидер.

При этом он назвал главу ФРС США «самым прогрессирующим игроком» (титул, используемый в Национальной баскетбольной ассоциации). «Не согласен с ним только в одном – отрицательных ставках», – заключил Трамп, добавив, что Пауэлл «отлично выполняет свою работу».

Напомним, во вторник глава Белого дома в очередной раз призвал ФРС США ввести отрицательную базовую процентную ставку в целях поддержки американской экономики. Однако ФРС отвергла это требование.

В марте ФРС обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США. В конце апреля ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США.

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