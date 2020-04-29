ФРС сохранила нулевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком, говорится в сообщении финансового регулятора.

В сообщении регулятора говорится, что кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время и создает значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе.

«В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%», – передает ТАСС заявление ФРС США.

Напомним, 16 марта ФРС обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с влиянием коронавируса на экономику США.

Власти США заявляли, что на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в стране в общей сложности могут потратить около 6 трлн долларов.