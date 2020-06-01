В Москве объяснили, как удалось избежать «итальянского сценария» с коронавирусом

Благодаря своевременному созданию достаточного количества спецмест для вирус-положительных COVID-19 Москве удалось избежать развития ситуации как в Италии, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

«В начале марта нам самым страшным казался итальянский сценарий. Самым худшим считалось 10-20 тыс. госпитализированных в сутки, по аналогии с Европой. Мы максимум могли достичь госпитализацию чуть более 2 тыс. человек в сутки», – передает РИА «Новости» ее слова.

Ракова рассказала, что главным вопросом было своевременное создание достаточного количества специализированных мест для вирус-положительных коронавирусом.

По ее словам, за полтора месяца до пика госпитализации в столице перестроили амбулаторную и стационарную сети, создали пять резервных госпиталей общей вместимостью около десяти тысяч коек, из которых 600 – реанимационные.

Вице-мэр подчеркнула, что с начала пандемии реанимационный фонд ни разу не задействовали более чем на две трети.

«Думаю, что у нас на пике было около 20 тыс. людей, которые находились в больнице. И ни разу у нас не было дефицита коечных мест», – отметила Ракова.

Однако рано говорить, что распространение коронавируса в Москве оставновилось, отметила вице-мэр.

«Мы немножечко снизили накал, но в любом случае 800, 700 госпитализированных в день – это много, и надо качественно обеспечить лечение этих больных», – подытожила она.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что Москва миновала самый страшный сценарий по коронавирусу, хотя и была «на грани». По его словам, режим самосохранения и санитарных правил, вероятно, будет продолжаться до появления вакцины от коронавируса.

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