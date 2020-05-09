Министр обороны Грузии предсказал скорое изгнание Саакашвили из Украины

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили предсказал скорое изгнание экс-президента Грузии, главы украинского Исполкома реформ Михаила Саакашвили из Украины, как это однажды уже было сделано при бывшем украинском лидере Петре Порошенко, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Гарибашвили заявил, что «Саакашвили в очередной раз пытается провести собственную реинкарнацию, но, думаю, через несколько месяцев мы увидим его изгнанного».

«Саакашвили девять лет был президентом Грузии, а потом отказался от грузинского гражданства, это беспрецедентно, это постыдно», – отметил министр.

«Все мы помним, как Саакашвили за волосы выбрасывали с Украины, через несколько месяцев это повторится», – добавил он.

Ранее Тбилиси отозвал своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций» из-за назначения Саакашвили главой исполкома реформ в этой стране.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным.