У личной помощницы дочери Трампа обнаружили коронавирус

Коронавирус диагностирован у личной помощницы дочери американского президента Дональда Трампа Иванки, сообщают американские СМИ.

Телеканал CNN сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что помощница, которая работает как частное лицо, несколько недель не встречалась с дочерью президента, передает РИА «Новости».

По результатам теста в пятницу, у Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера коронавирус не выявлен.

Кроме того, глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США Стивен Хан изолировался на 14 дней после контакта с пресс-секретарем вице-президента страны Майка Пенса Кэти Миллер, у которой в пятницу выявили коронавирус, сообщает издание Politico со ссылкой на официального представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус у одного из военнослужащих ВМС США, который является личным помощником американского президента Дональда Трампа, оказался положительным.

Отметим, что самого Трампа уже не раз подозревали на заболевание COVID-19. Так, в марте появились сообщения, что коронавирус якобы диагностировали у президента Бразилии Жаира Болсонару, с которым ранее контактировал Трамп. Из-за этого в Белом доме созывали экстренное совещание.

Выяснилось, что контрольный тест президента Бразилии на коронавирус не выявил заражения. Результаты теста Трампа на наличие нового коронавируса также оказались отрицательными.