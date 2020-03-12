СМИ: Президент Бразилии заразился коронавирусом

У президента Бразилии Жаира Болсонару диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщают ряд испанских и португальских СМИ.

«Анализы президента Бразилии Жаира Болсонару показали положительный результат на коронавирус», – сообщает портал Nexofin в Twitter.

Об этом же в Twitter пишет издание Politico MX.

Отметим, что на сайтах изданий сообщается, что результаты теста на коронавирус у Болсонару будут известны только в пятницу.

Ранее медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена. 7 марта он сопровождал Болсонару во время его визита в США, а также контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов оценил шансы Трампа заразиться.

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