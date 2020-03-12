У сопровождавшего Трампа и Болсонару бразильского чиновника подтвердился коронавирус

У главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена, сопровождавшего главу государства Жаира Болсонару в ходе визита в США и встречавшегося с президентом Дональдом Трампом, подтвердился коронавирус.

Вайнгартен сдал в среду тест в больнице имени Альберта Энштейна, тест показал положительный результат, пишет газета Folha de S.Paulo.

Министры и советники, которые ездили вместе с Болсонару, уже находятся под наблюдением вместе с главой государства.

Напомним, визит Болсонару в США проходил 8 марта, в ходе него главы государств поручили ведомствам двух стран активизировать работу над торговым соглашением.

Между тем в Китае официально заявили, что в стране пройден пик эпидемии коронавируса COVID-19. Во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний.