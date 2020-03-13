В США созвали экстренное совещание из-за общения Трампа с зараженным коронавирусом Болсонару

В Белом доме началось экстренное совещание по вопросу встречи президента США Дональда Трампа с бразильским лидером Жаиром Болсонару, у которого диагностировали коронавирус.

Ряд сотрудников Белого дома вызвали на срочную встречу с руководством администрации президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Сам Трамп в своем Twitter сообщил, что проведет пресс-конференцию в Белом доме в 15.00 (22.00 мск) по теме коронавируса.

Напомним, в пятницу СМИ сообщили, что результаты первого теста на коронавирус у Болсонару оказались положительными.

Медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена. 7 марта он сопровождал Болсонару во время его визита в США, а также контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.