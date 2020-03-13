СМИ: У президента Бразилии подтвердился коронавирус

Результаты теста на коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными.

Это был первый тест из нескольких, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Jornal o Dia. Официально эти данные пока не подтверждены.

Ранее в прессе сообщили, что у Болсонару диагностировали коронавирусную инфекцию, но сын президента не подтвердил эту информацию.

Перед этим медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена. 7 марта он сопровождал Болсонару во время его визита в США, а также контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.

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