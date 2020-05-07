У личного помощника Трампа выявили коронавирус

Тест на коронавирус у одного из военнослужащих ВМС США, который является личным помощником американского президента Дональда Трампа, оказался положительным, пишут СМИ.

Помощники Трампа из числа военных «являются военной элитой», они работают в Белом доме и часто находятся очень близко к семье главы государства, сообщает сайт телеканала CNN.

Белый дом подтвердил изданию, что результат теста на коронавирус одного из помощников президента США, работающего в кампусе Белого дома, дал положительный результат.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заверил, что после этого президент Трамп и вице-президент США Майк Пенс тестировались на коронавирус, результат был отрицательным, они здоровы.

Уточняется, что симптомы у помощника американского лидера начали появляться в среду утром.

Отметим, что Трампа не впервые подозревают на заболевание COVID-19. В марте появились сообщения, что коронавирус якобы диагностировали у президента Бразилии Жаира Болсонару, с которым ранее контактировал Трамп.

В Белом доме созвали экстренное совещание из-за общения Трампа с Болсонару и контакта американского лидера с бразильским чиновником, у которого подтвердили заболевание.

Выяснилось, что контрольный тест президента Бразилии на коронавирус не выявил заражения. Результаты теста Трампа на наличие нового коронавируса также оказались отрицательными.