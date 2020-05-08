Российские регионы получили более 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ

Российские регионы получили более 1 тыс. аппаратов для искусственной вентиляции легких по госконтракту с Минпромторгом и 500 аппаратов по прямым контрактам, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Ранее законтрактованные регионами напрямую порядка 500 аппаратов уже поставлены. И плюс в рамках исполнения государственного контракта, который профинансирован правительством через Минпромторг, мы уже поставили в регионы более 1 тыс. ИВЛ», – приводит его слова ТАСС.

В частности, в Свердловскую область в рамках контракта с Минпромторгом будет передано 30 аппаратов ИВЛ.

«Сегодня тестируются аппараты, которые завтра будут передавать Свердловской области по контракту Минпромторга и Свердловской области. 30 аппаратов будет передано завтра», – отметил глава ведомства.

В регионе, по данным губернатора Евгения Куйвашева, оборудовано более 1 тыс. коек с аппаратами ИВЛ. Всего в Свердловской области выявлено 1 тыс. 584 случая коронавируса.

Напомним, в России развернуто 127 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, 32% коек свободны.