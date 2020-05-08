Треть коек для пациентов с коронавирусом свободны в России

В России развернуто 127 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, 32% коек свободны, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил на заседании президиума фракции «Единой России», что в России развернуты 127 тыс. коек, из них «95 тыс. коек – это те, которые по требованиям были с реанимационным кислородом подключения для оказания помощи при первичной госпитализации», передает РИА «Новости».

«Дополнительные койки сегодня разворачиваем, они больше ориентированы на долечивание пациентов. И к ним уже более щадящие требования и по персоналу, и по оснащению», – добавил он.

В целом же 32% коек свободны, «более 80 тыс. пациентов с подозрением или с уже подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на лечении». На ИВЛ находятся более 1 тыс. 200 пациентов, под наблюдением Федерального дистанционного консультативного центра находятся более 1,5 тыс. человек.

В данный момент Минздрав готовит седьмую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В ней будет обобщен «определенный опыт» по лечению COVID, а также может появиться информация о новых препаратах, поступающих на российский рынок, передает ТАСС.

Правительство выделило около 70 млрд рублей для подготовки коек к приему пациентов с коронавирусом в регионах и федеральных клиниках.

Ранее эксперты объяснили низкую смертность в России от COVID-19. Последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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